La part de tarte a été digérée. Jeudi, Laurent Depoitre a été célébré par les Buffalos en l’honneur de son 150e match disputé avec La Gantoise lors de la réception du Cercle Bruges il y a quinze jours. Un gâteau à son effigie a été réalisé et remis par le capitaine Sven Kums. "C’est passé très vite et j’étais surpris d’atteindre déjà ce nombre. Je n’ai connu que des bonnes saisons à part celle-ci qui est un peu plus difficile."

Au lendemain de cette chaleureuse attention et à 48 heures d’affronter le Standard dans une rencontre à l’allure de finale pour les deux équipes, le Tournaisien a pris le temps d’aborder les sujets chauds du présent et des épisodes qui ont garni sa carrière.