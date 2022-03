Le monde du football pleure, décédé des suites d'une leucémie.

Si le football belge n'a pas tardé à rendre hommage au gardien, une légende du ballon rond a également répondu présent.

Sur Twitter, l'ancien capitaine de la Roja et du Real Madrid a montré sa tristesse. "J'embrasse la famille. Repose en paix mon ami".

Lors du gala du Soulier d'Or en 2020, Casillas avait fait une surprise à son collègue, qui se battait déjà contre la maladie. Dans une vidéo, le champion du monde 2010 envoyait du courage à Miguel Van Damme. "Salut Miguel, comment vas-tu ? Un gros bisou du fond du cœur. Tu es une personne forte, d’après ce qu’on m’a dit. Tu es quelqu’un de très courageux, tu ne dois pas lâcher. Il faut essayer de surmonter les problèmes dans la vie et il faut rester positif afin de les surmonter à tout moment. Sois fort."



Un message qui avait ému aux larmes le gardien, tant il idolâtrait l'ancien portier de Porto. "Je l’ai toujours admiré. Son soutien est très important. J’ai plusieurs de ses maillots. C’est un exemple et une source d’inspiration pour moi".

Le Real Madrid a également tenu à rendre hommage au gardien du Cercle via un communiqué. "Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances et son amour et son affection à toute sa famille et ses proches, à son club et à ses coéquipiers".