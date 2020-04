Le conseil d'administration de la Pro League, réuni jeudi par visioconférence, recommande l'arrêt immédiat de la Jupiler Pro League (D1A) et de la Proximus League (D1B), suspendues depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Sous réserve de validation par l'assemblée générale de la Pro League, cela implique que le Club de Bruges serait sacré champion de Belgique et qu'il n'y aura pas de descendant en D1B. La finale de la Coupe de Belgique est maintenue.

Le championnat de D1A a été arrêté après la 29e des 30 journées de la phase classique. Le conseil d'administration de la Pro League préconise de mettre un terme immédiatement au championnat et de rendre définitif le classement actuel. La dernière journée de la phase classique et les playoffs ne seraient donc pas disputés. Par conséquent, le Club de Bruges, leader du championnat, serait sacré champion de Belgique.

Concernant la montée et la descente en division 1A, la Pro League veut mettre en place un groupe de travail pour statuer sur le cas de Waasland-Beveren (dernier de Pro League) et des deux finalistes de division 1B, OHL et le Beerschot. Il se pourrait qu'il n'y ait pas descendant en D1B. La Jupiler Pro League compterait donc 18 équipes la saison prochaine, les 16 de cette saison plus le Beerschot et Oud-Heverlee Louvain.

La finale de la Coupe de Belgique entre le Club de Bruges et l'Antwerp, qui devait se dérouler le 22 mars, devrait se jouer avant le 30 juin.

La proposition du conseil d'administration doit maintenant être approuvée par l'assemblée générale de la Pro League, où les 24 clubs professionnels du pays disposent d'une voix.