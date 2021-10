"Le Cercle Bruges et Thomas Buffel ont eu une réunion cette semaine", a indiqué le pensionnaire de Jupiler Pro League dans un communiqué. "Il en est ressorti que les engagements actuels de Thomas en dehors du Cercle, y compris son rôle d'entraîneur adjoint de l'équipe belge des moins de 21 ans et le début de son cursus pour la licence professionnelle n'étaient plus compatibles avec un rôle à temps plein d'assistant en soutien à Yves Vanderhaeghe. Par conséquent, le Cercle Bruges a décidé de mettre un terme à la collaboration avec Thomas Buffel."

Buffel, 40 ans, était devenu T2 au Cercle en février dernier après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 2019.

Le Cercle a également annoncé d'autres changements dans son staff. L'Autrichien Miron Muslic, 39 ans, remplace Radhi Jaïdi, parti durant l'été pour devenir entraîneur principal de l'Espérance Sportive de Tunis, comme assistant de Vanderhaeghe, qui recevra aussi l'aide de Jimmy De Wulf, 34 ans.