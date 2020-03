Le Cercle de Bruges, pourtant très mal en point il y a quelques semaines, ne s'arrête plus de gagner.

Les Brugeois ont battu dimanche soir La Gantoise (1-0) lors de la dernière rencontre de la 28e journée de D1A. Le Cercle est désormais 14e avec 23 points, devant Ostende (15e, 22 pts) et Waasland-Beveren (16, 20 pts). La Gantoise reste elle deuxième avec 55 unités au compteur. Le Cercle a pris les devants après 25 secondes uniquement. Sur un ballon de Dylan De Belder dévié au second poteau, Kevin Hoggas a poussé le cuir au fond des filets (1-0, 1e). Les Brugeois, malgré une frappe de Marton Eppel sur Thomas Kaminski, ont été dominés dans ce premier acte.

Les Buffalos sont souvent passés à côté du but mais Milad Mohammadi a vu sa frappe à longue distance venir s'écraser sur la transversale (18e). L'équipe de Jess Thorup pensait avoir égalisé dès le retour des vestiaires via une tête de Ngadeu mais le VAR a annulé le but, estimant que le défenseur camerounais avait poussé le ballon au fond des filets avec le bras.

Vingt minutes plus tard, le VAR a cette fois refusé le but du Brugeois De Belder, en position de hors-jeu au moment de tromper Kaminski. Le portier allemand du Cercle Lennart Moser a ensuite dû s'employer pour détourner une tête d'Anderson Niangbo, monté au jeu. Malgré un dernier rush gantois, le Cercle s'est imposé et a fait un pas énorme vers le maintien.