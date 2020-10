La rencontre débutait sur les chapeaux de roue, le marquoir indiquant 1-1 au quart d'heure. Servi par Kylian Hazard, Franck Kanouté trompait Sinan Bolat après 4 minutes de jeu pour porter le Cercle aux commandes.

Le Norvégien Andreas Hanche-Olsen, arrivé en fin de mercato, égalisait au quart d'heure (14e), plantant son premier but sous le maillot gantois.

A la demi-heure, l'arbitre sifflait penalty pour une faute de Plastun dans le rectangle. Dino Hotic se chargeait de le botter et redonnait l'avance aux Brugeois (31e).

Le Cercle enfonçait le clou en seconde période via Ike Ugbo (57e) mais Roman Yaremchuk, à l'assist sur le premier but gantois, trompait Thomas Didillon et relançait le suspense. Ugbo redonnait deux buts d'avance au Cercle à la 78e, et Jean Marcelin fixait le score final à 5-2 (82e).