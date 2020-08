La D1A, riche de 18 équipes après le maintien de Waasland-Beveren, obtenu devant les tribunaux, et les montées d'OHL et du Beerschot, débutera à huis clos à cause des mesures sanitaires.

En ouverture, le Club de Bruges, champion en titre, reçoit Charleroi samedi à 16h30 pour la première affiche de la saison. Battu par l'Antwerp samedi dernier en finale de la Coupe de Belgique, les Brugeois voudront certainement remettre les pendules à l'heure face aux Zèbres, troisièmes la saison dernière, qui comptent bien créer la surprise lors de cette journée inaugurale. Après le duel entre Brugeois et Carolos, deux rencontres sont prévues à 19h. L



Les compos:

Bruges: Mignolet, Sobol, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vormer, Vanaken, Diatta, Dennis, Badji

Charleroi: Penneteau, Busi, Willems, Dessoleil, Ilaimaharitra, Gholizadeh, Kayembe, Fall, Gillet, Morioka et Nicholson.

Suivez la rencontre en direct commenté