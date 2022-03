Alors que la rencontre était terminée depuis 45 minutes, les Liégeois quittaient progressivement les vestiaires du Mambourg pour regagner le car. C’est à ce moment-là que plusieurs supporters carolos sont venus invectiver les Standardmen et plus particulièrement Nicolas Raskin qu’ils avaient pris en grippe durant la rencontre. Alors que plusieurs stewards étaient présents, deux supporters ont réussi à se rapprocher des joueurs du Standard.

Une échauffourée a alors éclaté entre stewards, joueurs, membres du staff et de l’intendance liégeoise et les fameux supporters. Alors que les esprits se calmaient, d’autres fans carolos ont recommencé à insulter copieusement Nicolas Raskin. Alors que la situation recommençait à s’envenimer, Pierre-Yves Hendrickx, le directeur administratif des Zèbres, est intervenu avec force pour exhorter le dit supporter à se calmer et à quitter les lieux. “Pour qui te prends-tu ?”, lui a-t-il lancé. Une intervention à souligner sans quoi l’altercation aurait pu dégénérer.