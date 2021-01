Après un choc wallon explosif, un Standard efficace intègre le top 4 tandis que les Zèbres, pourtant combatifs, signent un 0 sur 15.

Les apparences sont parfois trompeuses. Annoncé comme le choc wallon le plus calme de l’histoire au vu de l’absence de supporters, crise sanitaire oblige, le Standard - Charleroi de ce dimanche aura finalement été l’un des plus ouverts et enthousiasmants de ces dernières années.

Et on peut presque le résumer en un mot : feu d’artifice. Au sens propre, tout d’abord, grâce à l’ambiance (très 2021) mise par les supporters liégeois aux abords du stade avant le match (puis à la 70e minute, alors que les Rouches en avaient bien besoin). Puis au sens figuré, avec un spectacle haut en couleur sur la pelouse. Et un vainqueur en rouge, le Standard, qui s’est trouvé un nouveau mot préféré : efficacité.