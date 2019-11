Entre-temps, les deux auraient aplani leur contentieux, et Kevin Mirallas s’en sortirait sans amende.

Mais qu’est-ce que Mirallas et Laszlo Bölöni pourraient bien s’être dit pour que l’ex-Diable rouge file vers le vestiaire au moment où il devait monter au jeu, à la 70e du match de dimanche entre Gand et l’Antwerp ? La DH a résolu le mystère, et la version nous a été confirmée par plusieurs sources.

Après que Mirallas a ôté ses survêtements, Bölöni l’a pris à part pour lui donner les dernières consignes. Mais Kevin n’avait pas le regard tourné vers son coach. Bölöni lui a lancé : "Tu me regardes quand je te parle."

Vexé, Mirallas a répliqué : "Toi, ça fait trois semaines que tu ne me regardes pas."

Bölöni n’a pas supporté cette remarque, et a répondu : "Si tu me parles de cette façon, tu ne montes pas au jeu."

Se disant que cela ne servirait à rien de rester sur le banc, Mirallas est rentré au vestiaire.

Mirallas faisait allusion aux trois semaines lors desquelles il n’était plus titulaire. Sa dernière titularisation date du 26 octobre contre Courtrai. Puis, il a débuté trois fois sur le banc et n’est monté au jeu qu’une fois, à la 73e contre Bruges. Pour le moment, Bölöni préfère le Japonais Miyoshi, Rodrigues et évidemment Lamkel Zé comme médians offensifs. Il est clair que Mirallas ne se plaira pas à l’Antwerp tant que Bölöni est aux manettes.