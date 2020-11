Le livre pour enfants du Club Bruges, qui incite les jeunes et plus vieux fans au respect et à la tolérance, a été désigné, par un jury de plus de 100 responsables des clubs européens et des compétitions européennes, meilleure action sociale dans le football européen.

L'objectif du "More Than Football Award" est de récompenser la meilleure initiative sociale dans le football européen. Elle célèbre le travail accompli dans le domaine social sur le terrain et en dehors, aux niveaux local, national et international. Le Club Bruges succède au palmarès au Shakhtar Donetsk. Les autres organisations nommées étaient le Borussia Dortmund, le Legia Varsovie, le Malmö FF et la Pro League belge.

Le "More Than Football Award" est une organisation du European Football for Development Netwerk (EFDN). Ce réseau, dont le Club fait partie depuis 2014, réunit 104 clubs professionnels de football et compétitions issus de 26 pays européens, qui assument leur responsabilité sociale en tant que club de football. Le FC Barcelone, la Juventus, Feyenoord, Chelsea, le Werder Brême et le PSG sont notamment membres.

"L'Ours et son Echarpe" vise à aborder de manière particulière un certain nombre de thèmes sociaux tels que l'intolérance, le respect et le racisme.

5.000 exemplaires du livre pour enfants ont été distribués l'an passé aux fans, aux écoles et aux bibliothèques. Plus de 55.000 visiteurs ont lu l'histoire sur le site www.debeerenzijnsjaal.be en néerlandais, français ou anglais. L'ensemble de la campagne a touché près de 5 millions de personnes sur les médias sociaux.

Peter Gheysen, coordinateur de la Fondation, a reçu le prix durant la 14e conférence de l'EFDN, organisée virtuellement cette année.

Le président du Club Bart Verhaeghe était heureux de cette récompense. "Avec l'ensemble du Club, nous nous efforçons d'être des pionniers dans ce que nous faisons au quotidien. Sur le terrain et en dehors, mais aussi avec ce que nous réalisons pour la société au travers de notre Fondation. En tant que président je suis très fier de ce prix international. Nous sommes fiers que notre livre pour enfants intemporel influencera encore beaucoup de nouvelles générations dans leurs valeurs et leurs normes et que notre message de respect et de tolérance continuera de toucher. Nous pouvons ainsi continuer à faire plus que du football avec notre Club."