Le Club Bruges a lancé dimanche la vente de masque buccaux de protection aux couleurs de l'équipe dont les bénéfices seront versés au fonds de soutien du Club contre le coronavirus. En une journée de temps, le club leader du championnat de Jupiler Pro League a vendu près de 27.000 masques.

"Les masques buccaux joueront un rôle important dans la stratégie de sortie de la crise du coronavirus", écrivent les "Blauw en Zwart" sur leur site internet. "Le Club veut faire sa part et met sur le marché deux masques buccaux uniques. Les masques buccaux Club Bruges sont confortables à porter, couvrent le nez, la bouche et le menton et sont fabriqués dans un tissu de haute qualité. En proposant ces masques à ses fans, le Club veut s'assurer que d'autres masques spécialisés restent réservés au secteur des soins".

Le Club annonce que les masques buccaux personnalisés, réutilisables au moins quinze fois, peuvent être achetés par quatre pièces au prix de 20 euros via la boutique en ligne. Pour chaque masque vendu, les bénéfices, environ deux euros chacun, au fonds de soutien "Club contre Corona", géré par la fondation du Club. Pendant la crise du coronavirus, le fonds de soutien se concentre spécifiquement sur trois projets : le soutien des familles défavorisées, par exemple en mettant des ordinateurs à leur disposition, la livraison à domicile de paquets d'activités aux jeunes de Bruges, et un soutien spécial à l'association de soins de Bruges.