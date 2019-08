Ce sont nos confrères de Sporza qui rapportent ces chiffres selon lesquels le Club Bruges, champion en titre au coup d'envoi de la saison, a récolté 8,05 millions d'euros lors de l'exercice 2018-2019. Le Standard (6,94 millions) et Anderlecht (6,59 millions) complètent le podium tandis que Genk se contentait de 6,01 millions, soit 540.000 euros de moins que Gand, quatrième. Les Limbourgeois, forts de leur titre, devraient voir ces revenus augmenter dans les douze prochains mois.Les résultats des cinq dernières saisons sont pris en compte pour répartir ces droits TV, tout comme le nombre de téléspectateurs générés par chaque club et... les investissements faits en faveur du football féminin.Signalons qu'Eupen était le club le moins bien loti, la saison dernière, avec 2,27 millions d'euros. Seul Malines, qui était en D1B, a fait moins bien avec 1,01 million d'euros. Charleroi (4,44 millions) et Mouscron (3,24 millions) occupent respectivement les 7e et 12e places de ce classement des droits TV.