Le Club de Bruges accueille Kamal Sowah

Prêté pendant trois ans et demi par Leicester City à Oud-Heverlee Louvain, le milieu de terrain offensif ghanéen de 21 ans a paraphé un contrat de quatre saisons en faveur des doubles champions en titre. Sowah était la propriété de Leicester City depuis janvier 2018 mais n'a jamais évolué pour les Foxes. Prêté à Louvain entre janvier 2018 et juin 2021, il a porté le maillot des Universitaires à 72 reprises, participant notamment à la promotion du club dans l'élite du football belge. La saison dernière, il a compilé 8 buts et 6 assists en 34 matches de championnat.