Pour expliquer cette introduction en bourse, le club met en avant sa réussite sportive avec les excellents résultats obtenus sur la scène belge et européenne ces dernières années mais aussi sa réussite commerciale et financière avec un résultat d'exploitation de 120 millions d'euros sur la saison 2019-2020 et un bénéfice net de 24 millions d'euros.

"L'introduction en bourse envisagée devrait consister en la vente d'une partie des actions ordinaires du Club de Bruges détenues par Grizzly Sports NV, un véhicule qui sera détenu par les principaux actionnaires Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert, Jan Boone et Peter Vanhecke qui, avant l'offre, détiendront une participation combinée de 94,34 %", a précisé le Club de Bruges dans son communiqué.