Son sponsor a beau être une société de paris sportifs en ligne, le Club Bruges devient, match après match, un véritable cauchemar pour les bookmakers.

À la question "Qui sera champion cette saison ?", on peut déjà répondre les Brugeois, sans prendre de risque. Avec 14 points d’avance sur Genk, les hommes de Philippe Clement peuvent voir venir. L’Europa League ne devrait même pas leur faire perdre des plumes, tant leur effectif (encore épaissi par les arrivées de Dirar et Chong) est quantitatif et qualitatif. Sur la longueur, ils tiendront la route. Même après la division de points avant les playoffs. Cela semble, aujourd’hui, être un fait certain.