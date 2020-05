C'est le premier club en Belgique à prendre les devants pour ses supporters.

Le Club de Bruges est le premier club à lancer sa campagne d'abonnements du Jan Breydel Stadium pour la saison prochaine. En plus de cela, il a annoncé que les supporters seront remboursés si des matches à domicile sont annulés ou disputés à huis clos cette saison. D'après la RTBF, cela va se passer comme cela: "Chaque abonné récupérera de 5% de son investissement par match annulé ou imposé à huis clos par les circonstances".

Dans une grande enquête lancée par leur Fédération Nationale, les supporters sont plus de 60% à réclamer une indemnisation pour les cinq ou six matches dont ils n'ont pas pu profiter. 15 % d’entre eux souhaitent que leur montant soit valide en bons de boissons et catering. Les derniers 15% veulent être remboursés financièrement précise également la RTBF.