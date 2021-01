Jackson Muleka " Je suis très heureux de marquer dans un derby, j'ai le sourire aux lèvres. On doit le gagner ce match, c'est un derby. C'est dommage que les supporters ne soient pas là mais la victoire est pour eux. C'est une belle victoire pour le peuple liégeois."

Joris Kayembe " On a essayé de tout donner mais perdre ce match nous fait mal. On a vraiment bien préparé la rencontre, je pense que ça s'est vu. Ces buts nous font vraiment mal. On doit enchaîner des victoires le plus vite possible. C'est difficile à comprendre parce qu'on est bien puis on concède des buts inexplicables. On va continuer à travailler pour arrêter ça. On doit vite se relancer, on a un match mercredi. On doit prendre les trois points."

Jordan Botaka "En tant qu'équipe, on avait vraiment envie de gagner ce match C'est dommage après avoir dominé. Je suis nouveau donc je dois encore mieux communiquer avec mes coéquipiers. Je dois revoir les images pour analyser les phases. C'est dommage d'encaisser des buts comme ça parce qu'ils n'étaient pas vraiment dangereux. C'est la D1, si tu n'es pas concentré tu encaisses. Je n'étais pas sûr de tenir les nonante minutes mais j'avais envie parce que ça faisait longtemps que je ne jouais pas. Je me suis senti en forme, j'espère être décisif pour le club."

Hugo Siquet (homme du match) " Je suis content d'être l'homme du match même si c'est un grand mot. J'essaie d'aider l'équipe malgré quelques erreurs. J'essaie de m'adapter. On a joué en équipe, les joueurs sont libérés. L'équipe est donc l'homme du match. Le coach parle beaucoup avec tout le monde, ça nous met à l'aise et ça se remarque sur le terrain. Je dois être encore plus solide dans les duels mais ça viendra avec le temps. Je vais m'adapter à la première division. J'apprécie prendre tout le flanc, je me donne à fond pour l'équipe et je cours énormément. Je dois continuer de la sorte. Quand on est un enfant du club, on a à coeur de jouer des matchs comme ça. On a su souffrir quand il fallait et ça a payé. Cette quatrième place nous donne une bouffée d'air. On monte dans le top 4 mais ça ne veut rien dire, un programme très chargé nous attend et il faudra répondre présent. Le championnat cette année est très serré, ça montre la qualité du football belge. Si on élève le niveau, on peut faire de belles choses ces prochaines semaines."

Karim Belhocine " On a bien entamé le match, avec de bonnes intentions. Malheureusement on encaisse des buts sur quelques erreurs mais on arrive à revenir au score. C'est décevant pour nous. Défensivement, on prend plus de buts pourtant ce n'est pas vraiment le contenu général défensif mais plutôt un geste défensif raté. Il faut donc être parfait à chaque moment et ne pas avoir de moments d'absence. Si on regarde l'ensemble des duels, on en a gagné énormément. Lorsqu'une fois on est en retard, on encaisse. Quand on marque deux buts à l'extérieur, on doit l'emporter. J'ai du mal à en vouloir à mes joueurs. Ils ont tout donné et sont allés vers l'avant. Le Standard est efficace en ce moment. Malgré le fait qu'on traverse une période difficile, on a posé les bases pour remonter dans le classement. C'est la meilleure chose pour pouvoir revenir vers le haut. On veut le faire, tous ensemble."

Mbaye Leye " J'ai des mecs drôles sur mon banc de touche donc je peux sourire un peu. Mais je préfère rester calme. C'est une belle victoire pour toute l'équipe. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Je connais Sclessin, ça va très vite. Le feeling que j'ai, ce n'est pas par rapport aux résultats mais par rapport au travail effectué durant la semaine. On doit juste continuer de la sorte. On aurait pu payer très cher nos occasions manquées. Dans l'ensemble, je suis content de la prestation. L'essentiel, c'est qu'on soit là dans les duels et dans les reconversions. Cinq joueurs qui rentrent, ça change. Cela nous permet de modifier plusieurs choses. Bravo à Tapsoba, il a beaucoup apporté. On doit continuer dans ce travail d'équipe. Même quand on perdra, on se relèvera pour gagner le prochain match."