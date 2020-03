Des Zèbres rayonnants se sont imposés pour la première fois depuis cinq ans face à des Rouches totalement inexistants.

Il a mis du temps à s’en aller. Mais il semble enfin faire partie du passé. Lui, c’est le complexe carolo face au Standard.

En dix ans, les Zèbres n’étaient parvenus à s’imposer face aux Rouches qu’à deux reprises, c’était en avril 2010, puis en avril 2015, à chaque fois par le plus petit écart (1-0). Pire, jamais les Zèbres n’avaient battu le Standard en phase classique. Et depuis cinq ans, on avait à chaque fois senti de la fragilité dans les rangs carolos au moment d’affronter leur plus grand ennemi.