Le décrassage du DH Football Club revient sur le clasico (PODCAST) Division 1AAnalyse26:39 La Rédaction Tout nouveau, tout beau. Après chaque journée de championnat, le DH Football Club ouvre ses portes pour son décrassage. Au menu de ce premier podcast, un retour sur le clasico. © D.R.

Christophe Franken, Romain Van der Pluym, Kevin Sauvage et Maxime Jacques sont autour de la table de Jonathan Lange et avec eux, l'important, c'est les trois points.



Au menu de cette première au pas de course: le retour de la mentalité Standard, les recrues rouches sous la loupe et les failles mauves.