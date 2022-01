Le FC Malines s'estime pénalisé par les cas de covid au sein de son effectif et s'inscrire dans le respect des règlements de la Pro League en matière de protocole sanitaire, et ce malgré le refus de la Pro League de postposer la rencontre suivant une autre interprétation.

"Le club, les joueurs et le staff veulent marquer le coup et cette décision est approuvée par le Conseil d'administration du club", souligne le communiqué. Une rencontre peut être reportée si au moins sept joueurs, qui ont au moins 30% de temps de jeu, ou si deux gardiens du noyau A sont testés positifs. Malines renseigne parmi les joueurs positifs au coronavirus Gaëtan Coucke, son gardien titulaire, et Maxime Wenssens, son gardien espoir, qui fait partie de son noyau A.

La Pro League considère, elle, que Wenssens, 21 ans, n'entre pas en ligne de compte pour la règle des deux gardiens. Pour Malines, l'âge ne doit pas être le critère. "Il nous a été suggéré de faire appel à un gardien U23 supplémentaire", a expliqué Frank Lagast, le directeur général du club. "Mais compte tenu des taux d'infection élevés, le club ne veut évidemment pas mélanger des joueurs non testés avec des joueurs ayant passé un test PCR négatif ou ayant reçu une dose de rappel. La santé passe avant tout. Nous savons que nous risquons désormais une défaite par forfait, mais la santé de nos joueurs passe avant tout."

Le FC Malines demande à la Pro League de revoir son interprétation et de considérer un Espoir comme un membre du noyau A.