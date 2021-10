C’est peut-être un peu passé inaperçu aux yeux du grand public. Mais au moment où l’accord Vivaldi était sur le point d’être entériné, on ne peut pas dire que le monde du football ait sauté de joie. Au contraire. La modification du statut social des sportifs, qui doit permettre une économie de 30 millions d’euros, fait peur à la Pro League et aux clubs. Déjà impacté par la crise sanitaire, le football professionnel craint de voir son portefeuille se vider un peu plus. Comment ? On enfile un costume de juriste et on tente de vous expliquer tout cela.

Le statut fiscal et le statut social du sportif, c’est quoi ?