La règle des six Belges obligatoires sur la feuille de match en Pro League a refait parler d’elle cette semaine, à la suite de la plainte judiciaire de l’Antwerp qui voudrait la supprimer, sur la base du principe de libre circulation des travailleurs. Cette règle est-elle si compliquée à suivre ? Nous avons fait les calculs pour les 18 clubs de D1A cette saison et le constat n’est guère brillant. Seuls deux clubs de l’élite parviennent à aligner plus de Belges que d’étrangers. Mais on peut aussi en tirer d’autres conclusions, parfois étonnantes.



(...)