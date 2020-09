"Je suis désolé d'être à nouveau ici avec de mauvaises nouvelles", explique Van Damme dans un message vidéo sur sa page Instagram. "J'ai eu les résultats de ma ponction de moelle osseuse hier, qui montrent que la leucémie est de retour dans ma moelle osseuse. Cela signifie que le traitement que je reçois actuellement ne fonctionne pas non plus. Il n'y a pas d'autres possibilités actuellement, parce que j'ai déjà eu tout ce que je peux obtenir des traitements. Il n'y en a plus maintenant".

"Tout ce qu'ils peuvent faire pour moi maintenant, c'est me maintenir en vie aussi longtemps que possible jusqu'à ce que quelqu'un, quelque part dans le monde, me propose un nouveau traitement. Malheureusement ce n'est pas le cas en ce moment. Je suis en quarantaine depuis quatre semaines avec la chimiothérapie, car elle a déjà montré qu'elle peut chasser la leucémie de mon corps, même si ce n'est que pour une période temporaire. Mais cela pourrait me donner un peu de temps".

"Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer comme ça. Je ne peux qu'ajouter que je ne vais certainement pas abandonner et que je ferai tout ce que je peux pour le retarder le plus longtemps possible. Tout ceci sera très lourd. Mais tant qu'il y aura un peu d'espoir, je continuerai à y croire. C'est la seule chose que nous pouvons faire".

Le Cercle, lui aussi, réagit à ce nouveau coup dur. "Toute la famille du Cercle est profondément émue par cette nouvelle et souligne que tout ce qui peut être fait pour aider Miguel et sa famille, sera fait".