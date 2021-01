El Hadji Gueye pourrait bien profiter de la suspension d’Agouzoul pour débuter cet après-midi. Portrait du jeune Sénégalais.

Il n’y a jamais de bons moments pour se blesser mais certains soucis physiques tombent vraiment mal. Arrivé à Mouscron au tout début de la préparation, Gueye s’occasionne une fissure au genou à l’entraînement début juillet. Une adaptation compliquée mais l’arrière central en a vu d’autres dans sa jeune carrière.

Pris de passion pour le ballon rond très tôt grâce à un père professionnel au Sénégal, le Sénégalais rejoint le centre de formation de l’AS Dakar Sacré-Cœur dès ses douze ans. Une précocité qu’il confirme à peine majeur en atteignant l’équipe première de son club formateur et en étant cette saison-là le plus jeune joueur de la D1 sénégalaise. Mais juste avant ses débuts en pro, l’imposant défenseur reçoit une première chance de s’imposer en Europe. Il profite du partenariat de l’AS Dakar avec l’Olympique Lyonnais pour effectuer un essai chez les Rhodaniens en novembre 2017. "C’était la première fois que je posais les pieds sur le continent européen. Je n’avais jamais connu le froid et l’hiver était rude. Ça ne m’a pas aidé pour me mettre en évidence. Je suis retourné au Sénégal."

(...)