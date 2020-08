La capacité du stade des Éperons d'or est normalement de 9.250 spectateurs. Seules 2.980 places seront disponibles contre les "Hurlus", compte tenu des mesures conte le Covid-19, a annoncé le club flandrien lors d'un moment de presse vendredi.

"Pour la première fois en six mois, il y aura de nouveau du public dans notre stade. L'importance économique ne doit pas non plus être sous-estimée. Un jour de match, le KV Courtrai emploie environ 300 personnes. Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nouveau du travail à ces personnes", a déclaré Jelle Brulez, le directeur commercial. Le dimanche 13 septembre, nous travaillerons à la compartimentation des 2.980 fans admis. "Tous les compartiments, qui peuvent accueillir jusqu'à 400 personnes, sont complètement séparés les uns des autres. Ils ont tous leur propre stand de boissons et de nourriture et des installations sanitaires. Notre stade aura désormais six entrées. Nous allons réduire au minimum les files d'attente. Il y aura quatre créneaux horaires pour les supporters. Nous fournirons une signalisation partout. Tout le monde est obligé de porter un masque buccal", a poursuivi M. Brulez.

La tribune derrière le but sera également ouverte. "Cette célèbre tribune sera divisée en deux compartiments. Là où les fans peuvent s'asseoir ensemble dans la bulle de la tribune assise, des points seront placés sur le sol dans la tribune où les fans sont autorisés à rester debout. Il y aura une distance d'un mètre et demi entre chaque point. Nous demandons aux fans de respecter strictement la distance sociale. Quinze minutes avant le signal de fin, tous les stands de nourriture et de boissons vont fermer et nous demandons aux fans de quitter le stade après la fin". Pour l'instant, seuls les abonnés y auront accès. "Il y a actuellement environ 480 abonnements que nous proposons à la vente. Beaucoup ont attendu le plus longtemps possible pour acheter leurs abonnement pour la saison, car ils n'étaient pas sûrs d'avoir une place dans le stade. Je m'attends à ce que les autres abonnements soient vendus bientôt. Pour nous, c'est une joie de revoir enfin des supporters dans nos gradins".