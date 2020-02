Le KV Ostende et Pacific Media Group (PMG) ont trouvé un accord pour la reprise du club par le fonds d'investissement américain. C'est ce que le pensionnaire de Jupiler Pro League a annoncé samedi. Frank Dierckens reste au club comme président.

"Il y a un mois, le KVO et PMG avaient déjà conclu un accord de principe pour unir leurs forces", explique le club dans un communiqué. "A l'époque, 95% de l'accord était conclu, mais il fallait encore mettre les virgules et les points nécessaires. Entre-temps, cela a été fait et lundi, le KVO pourra soumettre un dossier complet à la commission des licences."