Le Cercle fait référence à la décision de Voetbal Vlaanderen (la fédération flamande de football en charge des amateurs) d'annuler tous les matchs officiels et amicaux de football amateur jusqu'au 25 août en raison de la crise de la couronne.

"Suite à la décision de Voetbal Vlaanderen de ne pas organiser tous les matchs d'entraînement régionaux entre le 29 juillet et le 25 août 2020, Knokke-Cercle Bruges ne sera pas joué ce soir", a déclaré le Cercle.

FC Malines ne jouera pas en amical face aux Espoirs d'Utrecht ce mercredi

Le match amical de préparation entre le FC Malines et Jong Utrecht, l'équipe des Espoirs du club de Eredivisie néerlandaise, ne se jouera pas non plus ce mercredi. Dans un tweet, le KVM a confirmé que les Néerlandais s'abstenaient de se rendre en Belgique en raison de "la situation actuelle du coronavirus".

"Le match d'entraînement d'aujourd'hui contre Jong Utrecht est annulé. Le club néerlandais a décidé, vu la situation actuelle du coronavirus, de ne pas se rendre en Belgique", a déclaré le FC Malines.