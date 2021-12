L'Antwerp, sans citer les noms, doit déplorer 11 cas de covid dans son effectif, dont 9 joueurs.

"A la suite de notre match contre Genk (le dimanche 19 décembre, ndlr), un joueur a été positif et le club a pris des mesures pour éviter la propagation du virus", a expliqué l'Antwerp dans un communiqué. "Il n'a plus été permis par exemple de prendre les repas ensemble le matin et le midi et le noyau A a été scindé en petits groupes avec aussi chacun une chambre. Tout le monde a été retesté. Malgré ces mesures, nous avons plusieurs joueurs du noyau positifs au covid-19. Il s'agit de 9 joueurs et deux membres du staff qui ont des symptômes moyens, mais sans être malade heureusement. Ils sont tous en quarantaine suivant les protocoles en vigueur".

Une nouvelle date pour ce match comptant pour la 21e journée du championnat de Belgique de football va devoir être trouvée.