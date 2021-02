Comme on vous l’annonçait ce dimanche, la rencontre entre Charleroi et Bruges était en danger, c'est désormais officiel, le match n'aura pas lieu ! C'est l'arbitre qui a pris la décision après inspection du terrain.



"Deux parties du terrain, dont la surface de but devant la T2, ont été jugées trop dangereuses", a expliqué Charleroi sur Twitter.

"Nous ne pouvons pas garantir la sécurité des joueurs", a expliqué l'arbitre Lothar D'hondt au micro d'Eleven. "La zone du point de penalty est dure et gelée, avec des bloc de glace également. Dans la zone devant la tribune, toute une bande est gelée et dure. Nous avons attendu aussi longtemps que possible en espérant que le soleil fasse son travail, mais cela n'a fait aucune différence et le soleil s'est maintenant couché. Les deux entraîneurs ont réagi de manière compréhensive."