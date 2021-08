Le marché des transferts se clôture traditionnellement le 31 août, mais plusieurs pays ont retardé la date de clôture du mercato d'été. Ce sera aussi le cas de la Belgique à partir de la saison 2022-2023.

Le mercato se déroulera alors du 15 juin au 6 septembre. Par ailleurs, le conseil d'administration de la Pro League a également décidé de se conformer à la décision de l'UEFA d'abolir la règle du but à l'extérieur pour les rencontres aller et retour à partir de cette saison. "Cela concerne notamment les demi-finales de la Croky Cup et les matchs de barrage de la Jupiler Pro League", précise la Pro League.