Gardien - Simon Mignolet (Club Bruges) : "J'ai longtemps hésité avec Koffi"

Pour son équipe type, Alex Teklak avait de nombreuses certitudes mais aussi quelques hésitations, notamment sur le poste de gardien de but. "J’ai longtemps hésité entre Mignolet et Koffi. Le Burkinabé doit encore se développer mais il possède un grand avenir. Les prestations qu’il a réalisées dans une équipe qui a terminé dernière n’étaient pas données à tout le monde. Il est devenu une valeur sûre et je pensais qu’il remplacerait Mike Maignan la saison prochaine au LOSC même si ce n’est apparemment pas dans les intentions des Nordistes."