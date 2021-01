Jorge Simao a été suspendu deux journées par le Comité disciplinaire. L'entraîneur portugais avait été renvoyé en tribunes lors du succès de son équipe samedi à Saint-Trond (0-2).

Dans les arrêts de jeu, Simao et Da Costa, qu'il faisait remplacer, se sont expliqués sur le penalty botté quelques instants plus tôt par Mohammed (synonyme de 0-2), alors que Da Costa voulait le tirer. L'entraîneur mouscronnois aurait alors bousculé le 4e arbitre et s'est vu montrer le bristol rouge.

Mouscron estime que la sanction est disproportionnée pour une poussée malencontreuse. Le club et l'entraîneur plaideront à 13h30.

Une demi-heure plus tard, Loris Brogno se présentera à son tour devant le Conseil disciplinaire. L'attaquant du Beerschot a écopé de cinq matchs de suspension: deux effectifs et trois avec sursis. Brogno, monté au jeu deux minutes plus tôt, avait été exclu le 20 janvier lors de la défaite 3-1 du Beerschot face à Eupen pour un coup de coude volontaire sur Jens Cools à vingt minutes du terme. Selon le rapport de l'arbitre, il aurait également insulté Jonathan Lardot. Le rouge lui a valu un match effectif de suspension et deux avec sursis, l'insulte à l'arbitre un effectif et un avec sursis. Le parquet, qui réclamait deux matchs effectifs et un avec sursis pour la faute, trouve la sanction trop légère et a interjeté appel.

Avant Jorge Simao et Brogno, à 13h00, Cuesta passera devant le Conseil disciplinaire. Genk a fait appel contre ses deux journées de suspension pour son rouge reçu contre La Gantoise.