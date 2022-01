Une bombe vient d'exploser dans le paysage footballistique belge. Trois ans après l'éclatement du Footgate en Belgique, le parquet fédéral a annoncé poursuivre 57 personnes en justice. Parmi les personnes appelées à comparaitre devant la justice, on retrouve plusieurs personnes très influentes du football belge comme le président du Club Bruges Bart Verhaeghe, le manager des Blauw & Zwart Vincent Mannaert, le manager de La Gantoise Michel Louwagie, le président du Standard Bruno Venanzi, mais aussi Mehdi Bayat (administrateur délégué de Charleroi) et Matthias Leterme (manager de Courtrai).

D'anciens dirigeants comme Patrick Janssens (Gand), François De Keersmaeker et Steven Maertens (Union belge) sont également soupçonnés. Tout comme les deux anciens arbitres, Sébastien Delferière et Bart Vertenten contre qui le parquet détiendrait des preuves de corruption.

D'autres dirigeants et membres de staff de clubs belges sont également l'objet de cette demande de renvoi pour corruption, dont Herman Van Holsbeeck, Ivan Leko, Glen De Boeck, Peter Maes ou encore l'entraîneur des gardiens des Diables rouges, Erwin Lemmens.

Les 57 personnes dans le viseur ont un lien de près ou de loin avec les pratiques des deux agents du football belge : Mogi Bayat et Dejan Veljkovic. Le premier cité fait partie de la liste des 57 personnes soupçonnées. Il est poursuivi pour faux en écriture lors de différents transferts. Veljkovic, quant à lui, jouit de son statut de repenti (le premier dans l'histoire de la justice belge) et n'est pas poursuivi.

À côté de ces 57 personnes que le parquet souhaite poursuivre, plusieurs dizaines de personnes devraient l'être fiscalement. Les joueurs et membres de staff qui ont touché une partie de leur salaire en noir via des montages douteux recevront un redressement fiscal.

Il ne s'agit ici que de la première étape du volet judiciaire de l'affaire. Le 27 janvier prochain, le dossier passera devant la Chambre d'accusation.

La liste complète des 57 prévenus :

- Uros Jankovic, associé de Veljkovic

- Thierry Steemans, agent de joueur

- Johan Timmermans, ancien président de Malines

- Olivier Somers, actionnaire et président de Malines

- Stefaan Vanroy, ancien directeur sportif de Malines

- Herman Stijlemans, manager sportif de Malines

- Nedzad Tanovic, associé de Valjkovic

- Philippe Collin, secrétaire général d'Anderlecht

- Herman Van Holsbeeck, ancien manager d'Anderlecht

- Laurent Denis, agent

- Goran Veljkovic, frère de Veljkovic

- Olivier Renard, ancien joueur et ancien directeur sportif du Standard et de l'Antwerp

- Bruno Venanzi, président du Standard

- Patrick Turcq, ex-manager de Courtrai et La Gantoise

- Luc Devroe, agent, ex-directeur Roulers, Ostende et Anderlecht

- Luc Denteneer, ancien responsable sportif d'OHL

- Paul Van der Schueren, ex-CEO d'OHL

- Lazo Liposki, ex-directeur sportif d'Anzhi Makhachkala

- Branko Veljkovic, père de Dejan

- Steven Martens, ex-secrétaire général de l'Union Belge

- Francois De Keersmaecker, ex-président de l'Union Belge

- Melchior Roosens, ex-président de Waasland-Beveren

- André Opgenhaffen, ex-secrétaire de Waasland-Beveren

- Herbert Houben, ex-président de Genk

- Patrick Janssens, ex-directeur général de Genk

- Filip Aerden, directeur financier de Genk

- Roger Lambrecht, ex-président de Lokeren

- Ugljesa Jankovic

- Vincent Mannaert, manager de Bruges

- Bart Verhaeghe, président de Bruges

- Peter Maes, entraîneur

- Erwin Lemmens, entraîneur des gardiens à Genk et Lokeren et membre du staff technique des Diables rouges

- An Bruyndonckx, ex-femme de Peter Maes

- Marija Bogojevska, épouse de Dejan Veljkovic

- Luc Anthonissen, directeur de banque

- Ivan Leko, entraîneur

- Ronny Van Geneugden, entraîneur OHL et Waasland-Beveren

- Yannick Ferrera, entraîneur

- Glen De Boeck, entraîneur

- Dirk Huyck, ex-président de Waasland-Beveren

- Olivier Swolfs, ancien directeur financier de Waasland-Beveren

- Evert Maeschalck, agent

- Thomas Troch, agent

- Walter Mortelmans, agent

- Bart Vertenten, arbitre

- Sébastien Delferiere, arbitre

- Arnaud ‘Mogi’ Bayat, agent

- Mehdi Bayat, administrateur délégué de Charleroi

- Herman Nijs, directeur de Genk

- Dirk Degraen, ex-directeur de Genk

- Michel Louwagie, directeur général La Gantoise

- Mattias Leterme, manager de Courtrai

- Johan Van Biesbroeck, CEO Anderlecht

- Pierre-Yves Hendrickx, directeur administratif de Charleroi

- Christian N’Sengi-Biembe, entraîneur des jeunes et manager de l'équipe nationale du Congo

- BVBA Creative and Management Group, sprl de Mogi Bayat