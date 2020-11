Les murs du Kiel ont tremblé. Dans le vestiaire du Beerschot, les joueurs ont poussé les décibels à fond sur "Another one bites the dust" de Queens. Après Bruges, c’est un autre club historique qui mord la poussière contre les Beerschotmen. Pour l’instant, seul le Standard a renversé la bande à Losada dans son stade olympique.

Le coach a même avoué, à moitié gêné, qu’il avait participé à la danse collective dans le vestiaire. La victoire avait un goût de revanche et de confirmation du remarquable travail de l’entraîneur argentin et de ses hommes. "Nous avons joué en adultes, souligne Losada. Tout ce qui a été travaillé a été appliqué. Et tout le monde a beaucoup couru, même les éléments offensifs."

Losada avait un plan. Ses hommes l’ont parfaitement appliqué. "Nous devions éviter que Sambi Lokonga et Tau aient trop le ballon car ils sont les éléments les plus dangereux à Anderlecht", explique le capitaine Mike Vanhamel. "Nous les avons bien bloqués et réalisé un bon pressing."

L’équipe du Beerschot a aussi voulu démontrer qu’elle savait faire autre chose qu’attaquer à outrance. "C’est fun de marquer beaucoup de buts mais je suis content d’en avoir peu encaissé", avoue le défenseur Frédéric Frans. "Le match à Courtrai (NdlR : 5-5) a été une sonnette d’alarme pour nous."

Vanhamel confie également qu’un gros travail a été effectué durant la trêve. "La défense était au complet et nous avons travaillé sur nos défauts. Nous ne sommes pas obsédés par la clean sheet mais une bonne défense nous rendra encore meilleurs."