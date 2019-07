© Printscreen

C'est une particularité soulevée par nos confrères du Nieuwsblad. Depuis l'opération mains propres, le Ministre des Sports Philippe Muyters a pris une mesure stricte pour mieux protéger les joueurs et remettre de l'ordre dans le milieu des agents. Ceux qui veulent exercer leur activité en Flandre doivent désormais s'enregistrer et verser une caution de 25.000 euros.Une liste figurant sur le site web du gouvernement flamand révèle les noms des entreprises en règle à ce jour. On peut y voir que la toute première, "Creative & Management" de Mogi Bayat, s'était déjà mise en phase avec cette nouvelle loi le 29 mai.