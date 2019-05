"Depuis le début du match, j'ai vu plus d'intensité dans les duels et de détermination de la part de Malines, alors que cette équipe n'avait plus disputé de compétition depuis plus de cinq semaine", insiste l'homme fort des Bleu et Blanc. "C'est inacceptable de la part de joueurs professionnels qui ne savaient que trop bien qu'il s'agissait de la rencontre la plus importante de l'année. Pour moi, il est également inexplicable que les Malinois aient été visiblement prêts mentalement et pas notre équipe", pointe également De Witte, mettant aussi en cause l'encadrement de ses joueurs.

"J'attends donc aussi de notre staff et de nos joueurs une réaction forte et une attitude professionnelle pour les matches restants de playoffs 1, à commencer par dimanche contre Bruges", appelle-t-il.

Enfin, le président des Buffalos adresse ses remerciements aux supporters, présents en nombre mercredi au stade Roi Baudouin. "Nos supporters le méritent: je veux d'ailleurs les remercier, ainsi que les 20.000 qui étaient au stade et les 5.000 qui suivaient la rencontre sur la place Saint-Pierre (à Gand, ndlr). La passion et l'envie sont la moindre des choses que les joueurs peuvent donner en retour."