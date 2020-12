Trois joueurs du Cercles de Bruges, Anthony Musaba, Jean Marcelin et Franck Kanouté, ont été pris en flagrant délit samedi soir lors d'une fête d'anniversaire où étaient présentes 22 personnes au total.



Ce mardi, Vincent Goemaere a tenu à réagir:"Je vais être honnête: je suis profondément déçu, en colère même. C'est du jamais vu, cela n'est pas possible chez nous ou dans le football en général. Nous allons maintenant réagir très clairement, car nous ne pouvons pas accepter cela"



Tout d'abord, les joueurs seront sanctionnés financièrement: " Nous allons leur donner une lourde amende, qu'ils ne verseront pas au Cercle, mais à une association qu'ils peuvent choisir eux-mêmes."

Ensuite, il y a aussi le côté social:" Les joueurs vont se rendre dans un service hospitalier où des supporters du Cercle se remettent du Covid. Espérons qu'ils se rendront compte que c'est très antisocial et que c'est un comportement à ne pas avoir. Ni au Cercle, ni dans le milieu du football".

Mais les sanctions pourraient même être plus importantes pour les joueurs:" Les joueurs seront-ils licenciés? Je laisse cela au staff technique. Je veux juste faire une déclaration claire. (...) Les footballeurs ont une fonction d'exemple, nous sommes privilégiés car nous pouvons continuer à jouer au football. Je pense que c'est vraiment inapproprié et inouï. J'espère que les footballeurs comprennent. Ils doivent prendre leurs responsabilités. De toute évidence, cela ne peut plus se reproduire, c'est aussi simple que cela."