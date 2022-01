Le défenseur ivoirien d’Eupen est l’homme en forme des Pandas. Convoité, ce croyant garde les pieds sur terre.

Emmanuel Agbadou, cela fait un an et demi que vous êtes à Eupen. Où situez-vous votre progression ?

"Dès mon arrivée, j’ai eu l’intention de vite grimper les échelons car je savais que je n’étais plus si jeune, j’aurai 25 ans en juin. La Belgique est un bon championnat avec une bonne visibilité, je devais m’adapter le plus rapidement possible et j’ai su le faire, par la grâce de Dieu et avec l’aide de notre ex-coach Beñat San José."

(...)