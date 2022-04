Le temps semble s’être doucement arrêté au sein de la Ghelamco Arena. Le lundi de Pâques victorieux remonte déjà à une dizaine de jours mais les effluves de la victoire en Coupe de Belgique face à Anderlecht restent présents.

La poussière n’a pas encore recouvert la façade d’un trophée charmant marqué par ses années et son histoire. Le butin n’est toujours pas rangé dans l’armoire à souvenirs. Il est exhibé fièrement dans le salon des joueurs et il ne se trouve qu’à quelques centimètres de nous lors de l’interview. On peut encore y sentir la bière et le champagne qui l’ont repeint à foison dans une nuit de folie.