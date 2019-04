Le Clasico n’a duré que 33 minutes sur la pelouse le 12 avril dernier mais il s’est en partie rejoué pendant 76 minutes jeudi devant la commission des litiges d’Appel de l’Union belge. Sauf que l’adversaire d’Anderlecht se nommait, cette fois, Kris Wagner, le procureur.



Comme nous l’écrivions dans notre édition de jeudi matin, Wagner a réclamé une peine exemplaire pour sanctionner le club dont les supporters avaient fait stopper la rencontre à coup de fumigènes :

- Un score de forfait en faveur du Standard (que les Liégeois demandent d’entériner le plus vite possible pour le bon déroulement de la fin des playoffs)



- Une amende de 5000 €



- Une peine alternative : une agence de communication doit réaliser un message de sensibilisation sur les dangers des engins pyrotechniques à diffuser avant et à la mi-temps des sept matches à domicile, aux frais du RSCA



- Un match ferme à huis clos



- Une peine avec sursis : s’il y a encore un match arrêté définitivement lors des douze prochains mois à cause des supporters du RSCA, le club devra diffuser un film d’au moins 90 secondes sur les dangers des engins pyrotechniques sur quatre écrans géants dans son stade

Anderlecht accepte tout (en précisant pouvoir réaliser lui-même le message de sensibilisation) sauf le huis clos. “La sanction est excessive au niveau du préjudice financier”, a rétorqué Luc Deleu, l’avocat du club. “Un match à domicile en championnat rapporte au Sporting 1,37 million contre une équipe du G5 et 1,26 million contre une autre équipe.”

Le RSCA avait organisé sa défense autour de quatre points :

- Les personnes qui ont lancé des fumigènes ne sont sans doute pas des supporters d’Anderlecht (“Les spotters et les stewards n’arrivent pas à les reconnaître, ce sont de hooligans qui vont et viennent. Il y avait d’ailleurs des messages sur des groupes de supporters d’autres clubs avant la rencontre”, dixit Deleu)



- Ces débordements n’arrivent jamais à domicile, citant l’exemple du dernier match contre Gand qui s’est déroulé dans une bonne atmosphère et précisant au passage que c’est la toute première fois que le RSCA est convoqué pour de tels faits.



- Le club fait plus que ce qui est demandé en terme de sécurité (“Anderlecht dépense plus d’un million par saison pour organiser la sécurité, que pouvons-nous faire de plus ?”)

- La jurisprudence du Charleroi-Standard arrêté en 2016 où la décision finale disait : le huis clos n’est pas approprié pour le Standard en sa qualité de club visiteur et les efforts fournis par le club.

Le parquet a promis de rendre une décision rapide (probablement ce vendredi ou la semaine prochaine). Si le verdict ne convient pas à Anderlecht ou au parquet, un appel devant la CBAS sera possible.



