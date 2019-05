Malines s'est imposé héroïquement 2-1 face à La Gantoise en finale de Coupe de Belgique cet après-midi. Ce sacre pourrait semer le trouble quant à l'attribution de la dernière place européenne tant convoitée. Standard et Anderlecht en seraient les premiers bénéficiaires.

Le Malinwa, fraîchement lauréat de la deuxième Coupe de Belgique de son Histoire, vient clôturer sportivement sa saison de la plus belle des manières. Egalement champions en D1B, le club flamand est toujours en attente de son jugement dans l'affaire du "Footgate". La corruption continue de hanter les Malinois et leur avenir est toujours aussi flou et incertain.

Pour récapituler, en remportant la Croky Cup, Malines décroche automatiquement son ticket pour les phases de poules de l'Europa League. Si les Sang et Or sont condamnés d'avoir truquer des rencontres la saison passée, l'UEFA pourrait tout simplement leur retirer leur licence européenne. La haute instance footballistique est intransigeante vis-à-vis de la corruption de matches et ne devrait pas faire de Malines une exception si le club est reconnu coupable en Belgique. La déchéance de la licence européenne de Malines constituerait alors une véritable aubaine pour le Standard, mais aussi son rival, Anderlecht.

Le ticket européen de la Coupe de Belgique serait redistribué au quatrième des Playoff 1, soit pour l'instant le Standard de Liège, dès lors qualifié directement pour Europa League. Par effet de cascade, le Sporting, à la 5e place, disputerait la rencontre de barrage face au grand vainqueur des Playoff 2, et se permettrait de rêver d'une place pour les phases préliminaires. Il s'agit encore de l'unique chance pour le Sporting de ne pas mettre fin à 55 années consécutives en compétition européenne, mais le chemin est encore sinueux... Et le décision finale réside bien au chaud dans les mains de l'UEFA.