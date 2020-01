Pendant que les joueurs ont eu l’occasion de se la couler plus ou moins douce au cours des derniers jours - pratiquement les seuls creux de leur saison, en réalité -, la majorité des clubs de Pro League ont dû s’affairer en coulisses. Les responsables de la logistique étant à pied d’œuvre pour ne rien oublier au moment du départ.

Car les températures ont beau ne pas être très hivernales en ce début d’année, la tendance de partir en stage ne s’est pas perdue pour autant. Et les équipes de D1A ne se sont pas fait prier pour prendre la poudre d’escampette et aller chercher un climat encore plus propice en cette intersaison.

(...)