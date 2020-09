Le Suisse Bertone à Waasland-Beveren Division 1A Yves Taildeman © D.R.

Waasland-Beveren, adversaire d’Anderlecht ce samedi, veut au plus vite quitter l’avant-dernière place et vient de se renforcer avec le médian suisse Leonardo Bertone. Bertone a joué aux Young Boys, à Cincinatti et au FC Thun.