"Plusieurs spécialistes se demandent pourquoi le gazon s'est détaché après le traitement de la maladie", peut-on lire dans une lettre ouverte publiée sur le site du club.

"La cause de l'état du terrain est une maladie fongique qui a été identifiée sur le gazon en août", a écrit la direction du Essevee. "Différentes équipes de spécialistes se demandent pourquoi le gazon s'est détaché après le traitement de cette maladie. La réaction du gazon est étrange et inexplicable. Entre-temps, nos jardiniers ont travaillé tous les jours pour rendre le terrain le plus praticable possible."

Zulte Waregem a expliqué que jouer les matchs à domicile restants ailleurs ou que placer un nouveau gazon ne constituent pas des options. "Le règlement fédéral permet de jouer uniquement dans un stade situé dans un rayon de 30 km. Toutes les pistes ont été examinées, mais un déménagement temporaire est impossible. La pose d'une nouvelle pelouse a aussi été envisagée. Le calendrier chargé au coeur de l'hiver combiné aux précipitations et au gel attendus rendent également cette solution impossible."

"Tout le monde regrette cette situation au Essevee et fait vraiment tout ce qui est possible pour terminer les quatre derniers matchs à domicile de la saison régulière sur le meilleur terrain possible", a conclu Zulte Waregem.