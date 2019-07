Cette fois, on semble toucher au but. Au lendemain de la décision de l’UEFA autorisant Malines à jouer l’Europa League la saison prochaine, sous réserve de la décision définitive de la CBAS, cette dernière a compris l’urgence de la situation et a statué, définitivement, sur le cas des Malinois.

Dans sa décision, la CBAS confirme la décision de la Commission des litiges d’appel pour le football professionnel dans laquelle il a bien été établi que le FC Malines et quatre de ses administrateurs sont jugés coupables d’actes de falsification de la compétition.

Par voie de conséquence, la CBAS a confirmé les sanctions qui avaient été prononcées par la Commission des litiges d’appel pour le football professionnel, à l’exception de la dégradation et du handicap de points.

Concrètement, Malines évoluera en D1A la saison prochaine mais ne pourra participer, ni à la Croky Cup (dont le club est le tenant du titre), ni à l’Europa League.

Reste désormais à savoir si le ticket des Malinois sera redistribué ou non. "Le management de la Pro League, en collaboration avec l’URBSFA, prend toutes les mesures possibles auprès de l’UEFA afin d’éviter la perte du cinquième ticket européen et attend pour le moment la confirmation de l’UEFA à ce sujet", a précisé la Pro League en fin d’après-midi, ce mercredi.

Pour sa part, l’UEFA a annoncé ne pas pouvoir répondre à la question de la redistribution des tickets européens dans l’immédiat. "Nous devrons nous asseoir et discuter avec notre service juridique, puis prendre une décision. Il va sans dire que cette décision ne tardera pas à venir", a précisé un porte-parole de l’instance européenne de football à l’agence Belga.

Urgence il y a, puisque le match aller du deuxième tour de qualification de l’Europa League est prévu le 25 juillet entre le club roumain de Viitorul Constanta et une équipe belge, qui sera l’Antwerp ou La Gantoise.

Le Standard de Liège sera également impacté par la décision puisque les Rouches pourraient débuter leur campagne européenne au troisième tour de qualification (mi-août) si le ticket de Malines n’est pas réattribué ou directement en phase de groupe (mi-septembre) si le ticket des Malinois est redistribué au club liégeois.

Mais à l’heure actuelle, il est quasiment impossible de prédire quelle sera la décision finale de l’UEFA. D’autant que dans ce dossier, on a appris à ne plus être surpris de rien…