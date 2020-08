La montée en Division 1A sera finalement plus que méritée. Promu officiellement vendredi après l’adoption du nouveau format de compétition par la Pro League, le Beerschot a quand même voulu bien faire les choses et terminer sa saison sur une bonne note. En finale de D1B, face à l’OHL, les Anversois n’ont pas fait dans le détail (5-1 au total) et ont empoché le titre de champion. De quoi lancer parfaitement la saison de l’équipe d’Hernan Losada.