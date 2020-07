On promettait le pire aux Malinois. Après avoir appris tardivement (le 10 juillet 2019) qu’ils pourraient bien évoluer en division 1 malgré l’Opération Mains propres, certains prévoyaient une saison galère pour la dernière équipe belge à avoir remporté une Coupe d’Europe en raison du contexte de leur retour et de la courte préparation effectuée dans l’incertitude.

Contre toute attente, Malines fut la surprise de la saison écoulée. Avant un ultime match couperet à Genk qui ne sera finalement jamais joué à cause du coronavirus, les Sang et Or figuraient dans le top 6. Peuvent-ils refaire une saison de ce standing ?

Les ambitions

Wouter Vrancken a des objectis élevés. Après avoir offert le titre de D1B et la Coupe de Belgique lors de sa première saison après avoir pris la succession de Dennis Van Wijk, le natif de Saint-Trond a prolongé son contrat en novembre dernier en repoussant les sirènes genkoises.

