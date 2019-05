Malgré l’avance de six points à quatre journées de la fin, les Limbourgeois refusent de porter le costume de favori. En plus du classement favorable, ils possèdent pourtant une arme redoutable : un Leandro Trossard en forme. Toutes compétitions confondues, le capitaine du Racing Genk totalise 22 buts et neuf passes décisives. Et les playoffs 1 ne l’effraient pas. Il a en effet planté trois roses sur les trois dernières journées. "Je me sens vraiment bien dans ma peau et ça se voit sur le terrain, je pense. Le dernier but à Gand ? Je l’avais déjà essayé plusieurs fois avant la pause et puis c’est finalement rentré", commente-t-il, tout simplement.

Son attitude fait parfois penser à Kevin De Bruyne. Même club, même poste, même tignasse et quelques gestes comparables. "Je suis flatté, cela prouve que je travaille bien. Mais il ne faut pas me comparer à lui. Je suis heureux d’évoluer à un niveau élevé et j’espère que l’équipe aussi pourra maintenir ce niveau pour les quatre prochains matchs."

Le capitaine profite également du bon travail du Japonais Junya Ito, très remuant sur le flanc opposé, pour se faire oublier. Lorsqu’il surgit dans les trente derniers mètres, ses frappes du pied droit, que ce soit contre Bruges ou à la Ghelamco Arena, font mouche. Le capitaine se fait peut-être moins remarquer qu’au début de saison, où il multipliait les offensives. Mais ce changement de comportement lui permet de bénéficier de davantage de lucidité face aux gardiens adverses.

Leandro Trossard entend bien poursuivre sur cette voie ce vendredi soir face à l’Antwerp. Le match pourrait être capital dans la course au titre. "Si nous gagnons contre l’Antwerp, nous serons très proches du titre", avance le dribbleur limbourgeois.

La tâche ne sera pas facile. Les Anversois sont les seuls à se retrancher devant leur rectangle et à évoluer avec un bloc bas. Ils sont également les seuls à avoir accroché les Limbourgeois dans ces playoffs 1, grâce à un coup-franc inscrit par Refaelov, très tôt dans le match. Un système qui ne convient pas vraiment au Genkois de 24 ans, sorti peu après l’heure de jeu par son entraîneur.