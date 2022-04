Question pour un champion : quel est le seul footballeur de l’histoire du football belge à avoir joué pour le top 3 actuel des Champions playoffs : l’Union, le Club Bruges et Anderlecht ? La réponse est le sympathique gardien néerlandais Leen Barth (70 ans).

Les plus âgés d’entre vous l’ont sans doute vu jouer, les amateurs de foot d’une cinquantaine d’années le connaissent via leurs albums Panini et les plus jeunes vont adorer ses anecdotes d’une époque où Anderlecht et Bruges étaient de grands clubs européens et l’Union voulait le redevenir.

Mais avant tout : quel est son nom et son prénom ? "Leen est mon prénom. Les gens me prennent d’ailleurs souvent pour une fille. Cela vient de Leendert, que j’utilise pour éviter les malentendus. Et cela fait 70 ans que je dois dire que Barth - avec h - est mon nom de famille, pas mon prénom."



(...)